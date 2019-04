Jorge Mendes tenta colocar James Rodríguez na Juventus

Jorge Mendes estará a tentar colocar James Rodríguez na Juventus, de acordo com o portal italiano "Calciomercato".

Segundo aquele site, James não tem a garantia de que o Bayern Munique exercerá a opção de compra que tem por ele, visto que o clube alemão ainda não escolheu o treinador para a próxima época. Caso Niko Kovac fique na Baviera, o avançado colombiano terá guia de marcha - seja de volta ao Real Madrid, que detém o seu passe, ou para outro clube.

O "Calciomercato" explica, nesse sentido, que o Real Madrid não pretende ficar com James, uma vez que a relação do colombiano com Zinedine Zidane não é boa. Assim, Jorge Mendes, empresário de James, tem trazido o internacional "cafetero", ex-FC Porto, à baila sempre que fala com o diretor desportivo da Juventus, Fabio Paratici.

A prioridade da Juventus é João Félix, do Benfica, negócio que, a concretizar-se, também será feito através de Jorge Mendes. Contudo, os responsáveis italianos não colocam de parte a hipótese de também avançarem para James. O "Calciomercato" esclarece que a contratação do avançado é tentadora, mas não para agora. Não é uma prioridade. No entanto, "James é certamente bem-vindo" na Juventus.