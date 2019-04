Segunda maior colónia de pinguins imperadores está a desaparecer

Os cientistas analisaram as imagens de satélite da plataforma de gelo do Mar de Weddel, na Antártida, e encontraram um cenário de “catástrofe”.

Uma das maiores comunidades de pinguins imperadores do mundo está a desaparecer. Nos últimos três anos, praticamente não nasceram crias, revela um estudo do British Antarctic Survey (BAS).

O cientista afirma que “é impossível dizer se as mudanças no gelo da Halley Bay estão especificamente relacionadas com as alterações climáticas, mas uma falha total na reprodução com sucesso é inédita neste local”.

Os estudos revelam que o número de pinguins imperadores deve diminuir drasticamente, numa quebra de 50% a 70% da população até ao final do século, devido às mudanças nos blocos de gelo, relacionadas com as alterações climáticas.

As conclusões do estudo do BAS foram publicadas esta quinta-feira na revista Antarctic Science.