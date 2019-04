“Portugal corre o risco de ser o país mais pobre do espaço europeu”

“Continuamos a ter os salários médios mais baixos da Europa. Portugal vai ter que saltar etapas no crescimento económico”, defendeu Taborda da Gama, lamentando o facto de “empresas bem-intencionadas ficarem presas em burocracia. Foi fundamental construir estradas e infraestruturas, mas é preciso que as empresas se consigam financiar lá fora de forma madura”.



O eurodeputado Francisco Assis partilha da opinião de que o grande problema do país é o crescimento económico, porque “desde 2000 que começámos a ter dificuldade em acompanhar os ritmos de crescimento europeus. Fomos ultrapassados por vários países e corremos o risco de ser o país mais pobre do espaço europeu. A Europa desindustrializou-se exageradamente. Não foi só Portugal, mas toda a Europa. Tem de haver mais realismo e pragmatismo”, argumentou.

Sustentabilidade da Segurança Social é “o problema mais grave da Europa”

Questionados sobre a sustentabilidade da Segurança Social, João Taborda da Gama afirma que “os dados são muito claros. Temos uma população cada vez mais envelhecida e um crescimento económico anémico. O estudo da Fundação Manuel Francisco dos Santos nos jornais demonstra a discórdia em torno do tema. Não há um debate político profundo sobre isso, todas as iniciativas dos partidos são boicotadas. É o problema mais grave da Europa. Vai haver uma altura em que esse debate é inevitável. Ou há uma alteração demográfica brutal na Europa, ou vão ter que ponderar essa questão, mais vale saberem hoje que vão ter de trabalhar até mais tarde”, considerou o jurista e professor universitário.

O eurodeputado Francisco Assis salientou a seriedade do estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, “foi feito por pessoas sérias”.

“Em todas as sociedades europeias há o problema da sustentabilidade da Segurança Social. Nem o PS nem o PSD têm posições extremistas, têm posições diferentes que permitem entendimento. Ganhe quem ganhe nas eleições, tem que haver diálogo. Temos que discutir com mais seriedade e rigor”, alertou.

O moderador do debate, o jornalista José Pedro Frazão, questionou ainda o impacto do Brexit: “está a deixar escondido outro conjunto de temas?” João Taborda da Gama diz que “é um tema que só do ponto de vista filosófico nos interessa. A perspetiva de solução europeia é antagónica aos interesses de curto prazo da Europa”, rematou.

Já o eurodeputado Francisco Assis sublinha que “o Brexit não tem travado a discussão europeia. Os países europeus têm-se mantido unidos na resposta à negociação do Brexit. Os ingleses julgavam que podiam sair do espaço europeu e continuar a ter os benefícios do espaço europeu, mas isso não podia acontecer”, concluiu.