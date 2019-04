Rockets superam Jazz e marcam lugar nas meias-finais do Oeste

Os Houston Rockets apuraram-se, na madrugada desta quinta-feira, para as meias-finais dos "play offs" da Conferência Oeste da NBA. Os texanos fizeram o 4-1 frente aos Utah Jazz, em casa, com uma vitória por 100-93.

Como habitual, e apesar das cinco perdas de bola, James Harden foi a grande estrela do encontro, com 26 pontos. A ajudá-lo, teve Clint Capela (16 pontos e 10 ressaltos), Eric Gordon (15 pontos) e Chris Paul (15).

Do lado dos forasteiros, Ricky Rubio (17 pontos e 11 assistências) e Jae Crowder (15 pontos e 10 ressaltos) brilharam com duplos-duplos e Royce O'Neal amealhou 18 pontos, mas não conseguiram conter os Rockets.

Houston fica, agora, à espera do vencedor do duelo entre Golden State Warriors e Los Angeles Clippers. Durant, Curry e companhia levam vantagem, por 3-2, mas no próximo jogo terão de ir a Los Angeles.