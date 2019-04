Clippers vencem em Golden State e forçam sexto jogo

Os Los Angeles Clippers foram a Golden State derrotar os Warriors, por 121-129, na madrugada desta quinta-feira, e forçaram o sexto jogo da série da primeira ronda dos "play offs" da Conferência Oeste da NBA.

Num jogo em que foi decisivo o resultado parcial do segundo período (22-34), a grande estrela foi Lou Williams, que conseguiu um duplo-duplo de 33 pontos e 10 assistências. O sexto homem dos Clippers foi ajudado por Danillo Gallinari (26 pontos), Montrezl Harrell (24 pontos) e Patrick Beverley, também com um duplo-duplo, com 17 pontos e 14 ressaltos.

Do lado dos Warriors, destaque evidente para Kevin Durant, que brilhou com 45 pontos. No entanto, de resto, só os "Splash Brothers" estiveram à altura: Stephen Curry marcou 24 pontos e Klay Thompson somou 22.

Com esta vitória, os Clippers reduziram a série para 3-2 e forçaram o sexto jogo. O próximo encontro é durante a madrugada de sábado, em Los Angeles. Os Warriors tentarão fazer o 4-2 e avançar para as meias-finais, enquanto a equipa da casa tentará levar a eliminatória à "negra". À espera, já estão os Houston Rockets, que superaram os Utah Jazz.