Renovação, continuidade e revolução

As capas dos jornais desportivos desta quinta-feira, dia 25 de abril, focam-se em três temas distintos.

O jornal "A Bola" puxa a "Revolução dos Cravos" para capa, com futebol: "Onde é que eles estavam no 25 de abril?" O diário faz "uma viagem ao dia que há 45 anos mudou o rumo de Portugal" e do futebol português.

De volta ao futebol jogado, o "Record" foca-se no mercado do Benfica. Grimaldo é "intocável" e, com cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, "só uma oferta louca" ditará uma saída do lateral espanhol da Luz.

Há, ainda, detalhes da oferta da Juventus por João Félix, que "A Bola" diz ir em 80 milhões. O Manchester City terá 35 milhões para Florentino.

Por fim, "O Jogo" foca-se em duas adições ao plantel do FC Porto: "Renovação com selo Youth League." Fábio Silva e Romário Baró são os próximos a dar o salto para a equipa principal. Tomás Esteves, Mor Ndiaye, Fábio Vieira, João Mário, Tiago Lemos e Afonso Sousa na calha. FC Porto discute acesso à final da prova amanhhã, frente ao Hoffenheim.

No Sporting, Bruno Fernandes tem Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester City, Liverpool, Manchester United e PSG à espreita.