Sri Lanka em sobressalto com falsa ameaça de bomba

Esta quinta-feira registou-se uma nova explosão no Sri Lanka, numa cidade a leste da capital, mas sem vítimas. A explosão deixou a população em sobressalto eas autoridades ainda não encontraram explicação para o sucedido. O porta-voz da polícia diz que não foi uma detonação controlada, como outras que aconteceram durante a semana.

Pouco depois, o banco do Sri Lanka foi encerrado pela polícia devido a uma ameaça de bomba. A estrada que liga ao aeroporto da capital também foi fechada, depois de um veículo suspeito ter sido identificado num estacionamento próximo do aeroporto de Colombo.

Tudo não passou de falso alarme e a estrada já foi reaberta.

As autoridades do Sri Lanka continuam a investigar a série de explosões que provocou mais de 350 mortos no Domingo de Páscoa. Várias pessoas - incluindo estrangeiros - estão a ser interrogadas.