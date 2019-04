Emissão especial ​25 de abril

Costa e os movimentos políticos e sindicais radicais. “Damos mais atenção à bizarria”

25 abr, 2019 - 03:04 • Redação

Declararações do primeiro-ministro na emissão especial da Renascença, na residência oficial do chefe do Governo no Palácio de S. Bento, para assinalar os 45 anos da Revolução dos Cravos.