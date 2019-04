45 anos do 25 de Abril. Ouça a emissão especial da Renascença no Palácio de S. Bento

A Renascença assinalou os 45 anos do 25 de Abril com uma emissão especial a partir da residência oficial do primeiro-ministro, no Palácio de S. Bento.

O programa contou com a participação do anfitrião António Costa e com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que interveio por telefone. Os dois recordaram onde estavam no dia da Revolução dos Cravos e falaram sobre os desafios da democracia e do jornalismo.

O segundo painel de conversa contou com figuras que viveram por dentro o 25 de abril: o jornalista Carlos Albino, o jornalista e realizador Luís Filipe Costa e o fotojornalista Alfredo Cunha.

Carlos Albino foi o responsável pela emissão da senha do início das operações militares que iriam derrubar o regime ditatorial, através do programa Limite, na Rádio Renascença.

Luís Filipe Costa na altura era chefe de redação do Rádio Clube Português. Participou voluntariamente no 25 de Abril lendo, ao microfone do RCP, os comunicados do Movimento das Forças Armadas.

Alfredo Cunha acompanhou as colunas militares nos pontos-chave do dia 25 de abril de 1974 e foi o autor de algumas das imagens mais emblemáticas da revolução, como o retrato do capitão Salgueiro Maia.

Esta emissão especial contou também com as participações de João Taborda da Gama e Jacinto Lucas Pires, que recordaram como lhes foi explicado o 25 de abril e o papel da rádio e importância da palavra dita.

Os humoristas Joana Marques, Nuno Markl e Nilton falaram sobre o humor e a política e fizeram algumas perguntas ao primeiro-ministro.

A emissão especial da Renascença contou ainda com momentos musicais: a guitarrista Marta Pereira da Costa tocou os “Verdes Anos”, de Carlos Paredes, e a cantora Márcia interpretou “A presença das Formigas”, de Zeca Afonso.