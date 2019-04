Competir com as "fake news" será a morte do jornalismo, alerta António Costa

A missão dos jornalistas é “mais importante do que nunca”, mas os profissionais da comunicação social têm que “resistir à tentação de reproduzirem as ‘fake news’ ou de quererem competir” com as notícias falsas, alerta o primeiro-ministro, António Costa, na emissão especial da Renascença para assinalar os 45 anos da revolução de Abril.



Através das redes sociais, sublinhou o chefe do Governo numa entrevista na residência oficial em São Bento, “qualquer pessoa pode produzir informação, mas também pode produzir desinformação”.

“Isso é um fator de preocupação, mas também de enorme valorização do jornalismo como profissão. O risco é se o jornalismo não percebe que tem aqui uma grande oportunidade de valorizar, fazendo um tratamento profissional, rigoroso, sério daquilo que é a informação, estabelecer o barómetro do que é verdade ou se tem a tentação de, simplesmente, amplificar e reproduzir as ‘fake news’ que as redes sociais reproduzem”, afirma António Costa.

O primeiro-ministro considera que está nas mãos dos jornalistas escolher o caminho a seguir.

“A minha convicção é que, se se limitarem a reproduzir nos meios de comunicação social tradicionais as ‘fake news’ das redes sociais, matarão o jornalismo, porque não têm capacidade de competir com a criatividade, descentralização nem com a capacidade de penetração dessas redes sociais. Aquilo que pode dar mais força ao jornalismo é o cidadão saber que em cada rádio, televisão e jornal pode encontrar a verdade a quem tem direito”, defende.