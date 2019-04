Benfica vence no reduto da Oliveirense e mantém-se na luta pela liderança do basquetebol

O Benfica derrotou a Oliveirense, fora, esta quarta-feira, por 79-84, em jogo da sétima jornada do Grupo A da segunda fase. Com este resultado, a equipa encarnada mantém-se na perseguição à liderança, que continua a estar na posse da equipa de Oliveira de Azeméis.

O benfiquista Micah Dawns foi o melhor marcador do encontro, com 22 pontos, aos quais juntou sete ressaltos e cinco assistências. Do lado da Oliveirense, destacou-se Travante Williams, com 18 pontos.

Com este triunfo, o Benfica passa a somar 53 pontos, ficando a dois da Oliveirense, que apesar da derrota continua a liderar a prova. No terceiro lugar, está o FC Porto, com 50 pontos, que ainda vai receber a Ovarense.