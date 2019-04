Lazio apurou-se para a final da Taça, mas o protagonista foi Mussolini

A Lazio venceu no terreno do AC Milan, esta quarta-feira, por 0-1, e apurou-se para a final da Taça de Itália, num jogo que ficou marcado por cânticos racistas e uma homenagem ao antigo ditador Benito Mussolini.

A equipa da capital italiana, que tem três taças na vitrina, carimbou o passaporte para o jogo decisivo com um golo do argentino Correa, aos 58 minutos. A primeira mão tinha terminado com um empate sem golos.

Porém, como referido, o grande destaque da noite foi um episódio prévio ao jogo, quando adeptos da Lazio se apresentaram, em Milão, com tarjas de referência a Mussolini, que liderou Itália entre 1922 e 1945.



Na tarja, exibida na Piazza Loreto, onde, em 1945, o corpo do antigo ditador foi exibido, após a sua morte, lia-se "Honra a Benito Mussolini". Os adeptos em causa, pertencentes ao grupo ultra "Irriducibili", também entoaram cânticos fascistas e fizeram a saudação nazi.

Houve, ainda, grande polémica durante o jogo, devido aos cânticos racistas, entoados por adeptos da Lazio, contra o "rossonero" Tiemoué Bakayoko, que é negro. Franck Kessié, também ele negro, era vaiado de cada vez que tocava na bola. O sistema de som do estádio ainda foi utilizado para avisar que o jogo poderia ser interrompido, caso os cânticos continuassem, mas os adeptos não fizeram caso.

A Lazio fica, agora, à espera do desfecho da outra meia-final, entre Fiorentina e Atalanta, que empataram a três na primeira mão.