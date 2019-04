Agora, é "morte súbita". Bernardo Silva coloca Manchester City no topo da Premier League

A disputa do título de campeão inglês passou a ser uma questão de "morte súbita". O Manchester City no terreno do United, por 0-2, no jogo que tinha em atraso, com um golo de Bernardo Silva, e saltou para a liderança. Agora que City e Liverpool estão em pé de igualdade, em termos de partidas jogadas, qualquer deslize poderá ser fatal.

Foi Bernardo a abrir caminho à vitória do City no dérbi de Manchester, com um golo que apanhou De Gea desprevenido no poste mais próximo, aos 54 minutos. Aos 66 minutos, Leroy Sané fixou o resultado final.

Ao contrário de Bernardo, que foi titular no City, o também português Diogo Dalot passou os 90 minutos no banco do Manchester United.

O City está, agora, na liderança da Premier League, com 89 pontos, mais um que o Liverpool e, agora, com os mesmos jogos. Já o United falhou a oportunidade de "assaltar" o pódio e mantém-se no sexto lugar.