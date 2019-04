Rio prefere opções internas "a olhar de frente" e sem se "acobardar no voto secreto"

Quem quiser é livre para discordar, mas para Rui Rio não há dúvidas: se é para tomar decisões sobre opções internas do PSD, prefere que seja olhos nos olhos e não "acobardar-se" no voto secreto.



“Quanto tenho de tomar opções, gosto de as tomar e olhar de frente e as pessoas olharem de frente para mim e não acobardar-me no voto secreto. Coisa diferente é quanto está em causa uma pessoa em concreto. Quando está em causa a eleição de uma pessoa ou a avaliação de qualquer coisa personalizada, aí o voto deve ser secreto para eu não ser condicionado pela minha relação com essa pessoa”, afirmou esta quarta-feira o líder do PSD.

Em causa está uma proposta que Rio sublinha que nem é dele, mas com a qual concorda. Trata-se de uma alteração ao artigo 13 do regulamento interno do Conselho Nacional. O PSD passaria a votar moções de censura ou de confiança de braço no ar, bem como os programas eleitorais ou as listas de candidatos.

A custo, o presidente do PSD diz que não vê razão para críticas sobre falta de liberdade ou condicionamentos dentro do seu partido. Questionado pelos jornalistas, admitiu que discorda das críticas.

A proposta pode ser aprovada já esta sexta-feira, num Conselho Nacional do PSD marcado entre um feriado e um fim de semana, em Viana do Castelo.