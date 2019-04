Wolves derrota Arsenal com dois golos portugueses

O Wolverhampton Wanderers recebeu e surpreendeu o Arsenal, esta quarta-feira, ao vencer por 3-1, com golos dos portugueses Rúben Neves e de Diogo Jota. Resultado que permitiu à equipa treinada por Nuno Espírito Santo ascender ao sétimo lugar da Premier League.

Foi aos 28 minutos que Neves abriu o marcador da partida, com um grande golo de livre direto. O médio internacional português passou a ter mais golos (quatro), esta época, que toques na área adversária (três).

O choque aumentou nove minutos depois, quando Doherty respondeu a um cruzamento de Jonny com um cabeceamento certeiro. Sobre o intervalo, Diogo Jota "inventou" uma arrancada espetacular, ao longo de todo o meio-campo rival, e, na cara de Leno, atirou sem piedade.

Na segunda parte, o Arsenal, que terminou o jogo com apenas dois remates à baliza (cinco no total), contra quatro do Wolves (nove ao todo), ainda fez o golo de honra, por intermédio de Sokratis, aos 80 minutos.

Além de Neves e Jota, foram titulares, no Wolves, os também lusos Rui Patrício e João Moutinho. Ivan Cavaleiro entrou aos 78 minutos.

Com este grande triunfo, o Wolverhampton subiu ao sétimo lugar, com 51 pontos, mais um que o Watford, que é sexto e que, na véspera, empatou diante do Southampton. Já o Arsenal perdeu a oportunidade de ascender ao quarto posto, o último que dá acesso à Liga dos Campeões.