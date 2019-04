​Homem detido por suspeita de homicídio nas Caldas da Rainha

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quarta-feira um homem suspeito dos crimes de homicídio qualificado, incêndio e profanação de cadáver de um jovem de 21 anos, que ocorreu nas Caldas da Rainha, distrito de Leiria.



"O crime ocorreu no pretérito dia 15 de abril de 2019 na zona das Caldas da Rainha, tendo o cadáver da vítima sido encontrado numa zona de mato, sob um veículo automóvel, apresentando-se destruído por ação do fogo, tal como o próprio veículo em que se fazia transportar", refere a PJ em comunicado, acrescentando que o suspeito tem 31 anos.

Segundo o documento, a vítima estava desaparecida desde o último dia 15, com familiares a comunicarem esta situação à GNR, que iniciou diligências para apurar as circunstâncias e comunicou o caso à PJ.

"Na sequência das diligências efetuadas de forma praticamente ininterrupta desde o passado dia 17 de abril, foi possível localizar o cadáver da vítima, bem como o veículo automóvel em que se fazia transportar, situados ambos numa zona de mato, próximo de Caldas da Rainha", acrescenta.

A PJ salienta que foi possível determinar que a vítima se encontrou pessoalmente com um homem residente na zona das Caldas da Rainha, tendo-se verificado a "prática dos crimes por parte do suspeito na sequência do encontro pessoal".

O comunicado refere ainda que as diligências realizadas desde o conhecimento da notícia do desaparecimento da vítima, que era residente na zona de Coruche, distrito de Santarém, até à localização do cadáver permitiram à investigação "reunir importante e sólido acervo probatório que permite indiciar fortemente o suspeito como autor do crime".

"O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no dia de hoje, para aplicação de medida de coação adequada à gravidade da sua conduta", acrescenta, sem avançar as medidas.

Na quarta-feira, pelas 19:00, foram encontradas ossadas humanas debaixo de um carro carbonizado em Vale do Coto, Caldas da Rainha, disse à Lusa fonte da GNR.