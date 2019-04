Época 2019/20 arranca no início de agosto e termina no final de maio

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta quarta-feira, o calendário futebolístico da época 2019/20. A próxima temporada arranca no primeiro fim-de-semana de agosto, com a Supertaça, e termina a 24 de maio, com a final da Taça de Portugal.

A Supertaça será jogada a 2, 3 ou 4 de agosto. Em comunicado, a Federação explica que a indecisão, relativamente à data exata, se prende "com as possibilidades ainda em aberto quanto aos representantes portugueses na Liga dos Campeões e à respetiva entrada em prova".

O campeonato "poderá ter início no fim-de-semana de 11 de agosto e terá de terminar até 17 de maio de 2020".

A Taça de Portugal arrancará a 1 de setembro de 2019 e terminará a 24 de maio de 2020, com a final, no Estádio Nacional, no Jamor. Jogo que encerrará, oficialmente, a época futebolística nacional.

O Campeonato de Portugal, terceiro escalão do futebol português, terá início no fim-de-semana de 11 de agosto.

Confira o calendário da época 2019/20.