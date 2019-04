Luiz Phellype sonha "ganhar tudo e fazer história" no Sporting

Luiz Phellype espera ficar muitos anos no Sporting, de modo a ganhar todos os títulos e construir uma história bonita, que deixe os adeptos felizes e que justifique o investimento na sua contratação.

Em entrevista à Sport TV, emitida esta quarta-feira, o avançado, de 25 anos, não deixou margem para dúvidas quanto à sua ambição.

"Tenho muitos sonhos. Tinha o sonho de jogar num clube grande e hoje em dia jogo. Agora, tenho o sonho de fazer uma história bonita no Sporting. Quero ser campeão de tudo. Temos condições de fazer coisas muito grandes. Quero levar o nome do Sporting o mais alto que puder. Tudo o que o Sporting fez por mim quero retribuir de alguma forma e fazer os sportinguistas muito felizes", declarou o brasileiro.

Luiz Phellype contou que a adaptação à equipa "foi muito fácil", apesar da chegada em janeiro, fruto do bom ambiente que se vive no balneário. Entrar no clube com a conquista da Taça da Liga foi inesquecível:

"Foi o momento alto na minha carreira, foi muito gratificante. Espero que seja o primeiro de muitos. Quero ganhar muitos títulos pelo Sporting."

Daqui em diante, seja para os últimos quatro jogos do campeonato e a final da Taça de Portugal, seja para épocas futuras, Luiz Phellype promete "muita entrega e muito trabalho", além de, se possível, golos.

"Quero dar continuidade à fase que estou a passar agora [marcou em quatro jornadas consecutivas]. Queremos vencer os quatro jogos que faltam e a Taça. Quero estar aqui muitos anos e fazer história. O Sporting significa o ponto mais alto da minha carreira", assumiu o avançado.

História de uma contratação de inverno



Luiz Phellype chegou ao Sporting como reforço de inverno, em janeiro, proveniente da II Liga, em que representava o Paços de Ferreira.

O avançado guarda "carinho muito grande" pelo Paços, que o ajudou a subir importante patamar como jogador. "Na Europa, tem de se aprender a ser atleta profissional, não só jogador de futebol. O Paços foi buscar-me [ao Estoril] e acreditou em mim. Foi no Paços que mudei o 'chip'. Eu sabia que tinha qualidades, mas faltava alguma coisa: faltava empenho e dedicação. No Paços, dediquei-me e deu tudo certo", contou.

Durante o mercado de transferências de inverno, o Sporting interessou-se no seu concurso e Luiz Phellype não hesitou em dizer "sim":

"Quando chegou a proposta do Sporting, lembro-me que era uma quarta-feira. Eu disse logo ao meu agente para marcar reunião com eles e, na sexta-feira, assinámos contrato. Tinha a certeza que queria vir [para o Sporting]. Foi um passo muito bom na minha carreira."

Adaptação com mão de Keizer e a estreia



Num clube grande, como o Sporting, "é uma realidade importante", mas o avançado acredita que, com dedicação, tudo corre bem melhor. A boa relação com o treinador, Marcel Keizer, ajuda na adaptação.

"Ele conversa comigo, mostra-me o que devo fazer, estou a entender a dinâmica do grupo e está a dar certo", regozijou o brasileiro, de 25 anos.



Luiz Phellype não esquece a estreia de leão ao peito, frente ao Feirense, a 16 de janeiro, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal:

"Na hora de entrar [em campo], não pensei nada. Estava a aquecer e a olhar para o treinador, a ver se me chamava. Chamou-me e corri o mais rápido que pude para tirar a ansiedade da estreia. Quando estava lá dentro, era um jogo normal, não parei para pensar no momento."