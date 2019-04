Tancos. Assessor militar tem "quase a certeza absoluta" que Costa não sabia da encenação

O assessor militar do primeiro-ministro diz ter "quase a certeza absoluta” de que António Costa não teve conhecimento da encenação da recuperação do material militar de Tancos.

“A convicção que eu tenho é que na operação de recuperação de material houve ali uma encenação de uma chamada anónima, alegadamente para proteger um informado”, começou por dizer o major-general Tiago Vasconcelos.

“A noção que eu tenho é - com quase certeza absoluta - de que o senhor primeiro-ministro não sabia de encenação nenhuma”, acrescentou.

O assessor militar de António Costa foi ouvido esta tarde no Parlamento, no âmbito da comissão de inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto do material militar ocorrido em Tancos.