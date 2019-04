"Campeão nacional pode ficar decidido este fim-de-semana"

Mário Reis, antigo treinador, acredita que o campeão nacional pode ficar decisivo já este fim-de-semana, caso FC Porto ou Benfica deslizem. Em declarações a Bola Branca, Mário Reis reforça a dificuldade das partidas da ronda 31 da I Liga e olha para as contas do título.

"Se ganharem os dois, vai continuar a ser difícil saber quem é o campeão, mas se um perder pontos, vai ficar muito difícil para essa equipa. Acho que estará definido o campeão, caso algum perca", começa por dizer.

FC Porto desloca-se até Vila do Conde, para defrontar o Rio Ave, enquanto que o Braga recebe o Benfica. Mário Reis analisa dois adversários muito difíceis para FC Porto e Benfica, capazes de surpreeder.

"São dois jogos de extrema dificuldade. Sabemos o que é jogar em Braga e Vila do Conde. Rio Ave tornou-se uma equipa difícil, bem orientada, e que está moralizado para criar problemas ao Porto. O Braga é o quarto classificado, também muito bem orientados, com jogadores de grande nível. São jogos com um ponto de interrogação grande, que vai deixar as pessoas até ao fim dos 90 minutos com os cabelos arrepiados para cada um. Braga e Rio Ave podem ganhar os jogos", aponta.

Numa carreira de 25 anos de treinador, Mário Reis trabalhou nove épocas no Rio Ave, clube em que terminou a carreira de jogador. Mário Reis considera que o facto do Rio Ave estar tranquilo na tabela com 28 pontos, pode ser uma dificuldade acrescida para o FC Porto.



"Tendo os pontos necessários para estar tranquilo, pode ficar muito mais difícil para o Rio Ave, devido à pressão das bancadas para o relvado. Como sabemos o valor do Daniel Ramos, e como ganhou os dois últimos jogos, vai jogar tranquilo, e será um jogo muito difícil e um grande jogo", remata.

Rio Ave-FC Porto joga-se em Vila do Conde, sexta-feira, às 20h30. Braga-Benfica marcado para domingo, às 17h30, os dois jogos com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.