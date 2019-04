Venda de Talisca rendeu 11 milhões de euros ao Benfica

O Benfica emitiu, esta quarta-feira, um comunicado a esclarecer o prospeto divulgado relativo ao empréstimo obrigacionista da SAD, no período entre 2019 e 2022. As águias destacam o ganho de 11 milhões de euros de lucro com a venda de Anderson Talisca.

O avançado foi vendido ao por 19,2 milhões de euros ao Guangzhou Evergrande, e a venda gerou um ganho de 11 milhões. O Benfica especifica que a diferença deve-se à dedução do valor contabilístico do atleta, dos compromissos com terceiros e dos gastos com serviços de intermediação.

O Benfica detalha que a subscrição do referido empréstimo vai decorrer de 3 a 16 de maio e o valor inicial de obrigações fixa-se nos 25 milhões de euros, "o qual poderá ser aumentado por decisão da Benfica SAD", e acrescenta que o empréstimo obrigacionista de 2016-2019, no valor de 50 milhões, será reembolsado no próximo dia 3 de maio.

A outro nível, o Benfica declara que a dívida da SAD de 2018 não ascende a 367,6 milhões de euros, como chegou a ser divulgado, mas sim a 168,5 milhões, o que representa uma diminuição de 104,5 milhões de euros face ao ano anterior.



Finalmente, o Benfica revela o valor do investimento na renovação de Salvio. Somando os serviços de intermediação e o prémio de assinatura, o Benfica gastou 2,9 milhões de euros.