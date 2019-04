Cadastro simplificado é "indispensável” para conhecer proprietários dos terrenos, diz ministro do Ambiente

O ministro do Ambiente e Transição Energética defende o alargamento do sistema de informação cadastral simplificada a todo o país como “um instrumento indispensável” para conhecer o território e para a definição das políticas públicas.

Numa audição parlamentar sobre a proposta de lei do Governo para alargar o sistema de informação cadastral simplificada a todo o país, João Matos Fernandes apelou a “um consenso alargado” para aprovação desta iniciativa legislativa, revelando que, a par deste instrumento, está a ser preparada a revisão do regime jurídico do cadastro predial.

“Estamos mesmo a desenhar um novo regime jurídico de cadastro predial, que só faz sentido avançar depois de esta proposta de lei ser lei”, declarou o titular da pasta do Ambiente, reforçando que a informação cadastral simplificada “fornece bases importantes” para o objetivo de um cadastro predial.

Indicando que o problema de falta de cadastro tem “principal incidência no centro e no norte do país, onde a pequena propriedade é mais comum”, João Matos Fernandes afirmou que o sistema de informação cadastral simplificada é “um instrumento indispensável, sem o qual não será possível determinar o valor do território, seja ele urbano, seja ele rural, e, principalmente, remunerar os serviços prestados pelo capital natural”, no que diz respeito à transformação da paisagem para a tornar mais resiliente às alterações climáticas.

Neste sentido, a informação cadastral simplificada vai permitir “conhecer a estrutura da propriedade fundiária e a identificação dos seus proprietários”, apontou o ministro do Ambiente.

Esse conhecimento, indicou, “é também um fator de desenvolvimento territorial, com a importância que a informação cadastral tem na definição e execução de instrumentos de planeamento e gestão do território, na prevenção de riscos, nas decisões de atividade económica e nos exercícios de cidadania”.

“Pretende-se num curto espaço de tempo aumentar o conhecimento efetivo dos titulares da propriedade de uma determinada área geográfica e conhecer, com melhor informação disponível, a localização e a delimitação dos prédios rústicos”, reforçou o responsável pela pasta do Ambiente e Transição Energética.

O sistema de informação cadastral simplificada proporciona um conhecimento sobre o dono do prédio que, sublinhou, “é indispensável para a definição de políticas públicas em vários setores”, nomeadamente Justiça, Finanças, Florestas e Economia.

Na perspetiva de João Matos Fernandes, a valorização do território nacional como um todo passa por mudar a paisagem e conhecer o proprietário de cada parcela. “Não há transformação fundiária sem conhecer os proprietários”, frisou o governante.

Questionado sobre dados que comprovem a existência de terras sem dono conhecido, o ministro do Ambiente disse não ter uma resposta, sustentando que, “não podendo haver territórios abandonados, é preciso conhecer esses mesmos territórios para lhes dar valor”.

Em relação à revisão do regime jurídico do cadastro predial, a proposta do Governo pretende que a Direção-Geral do Território (DGT) deixe de ser a única entidade competente para execução de operações de cadastro, alargando essa atividade às autarquias e as Zonas de Intervenção Florestal (ZIF).

Além disso, a revisão do regime jurídico do cadastro predial visa criar um procedimento para a integração, em regime de cadastro predial, da informação cadastral simplificada que venha a ser validada, assim como estabelecer um regime único de conservação de prédios.

A figura de técnico de cadastro predial é considerada fundamental para que este processo possa ser agilizado, com garantia de qualidade desse mesmo trabalho.