Sol regressa no fim de semana

Vai continuar a chover nos próximos dias em Portugal, mas a partir de sábado as previsões apontam para o regresso do sol e do tempo “compatível com a primavera”.

“Para o fim de semana prevê-se uma mudança significativa do tempo. O céu vai tornar-se pouco nublado ou limpo e com subida dos valores da temperatura máxima”, explica a meteorologista Maria João Frada, à Renascença.

Até sexta-feira ainda haverá temperaturas baixas e neve nas terras altas. Sete distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte e queda de neve, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Porto, Viseu e Guarda estão desde as 6h00 desta quarta-feira e até às 18h00 de quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte. Estes sete distritos estão também sob aviso amarelo por causa da queda de neve entre as 03h35 desta quarta-feira e as 06h00 de sexta-feira.