Final da Taça de Portugal com hora definida

A final da Taça de Portugal, entre FC Porto e Sporting, vai ser disputada às 17h15 do dia 25 de maio, um sábado, no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras.

A Federação Portuguesa de Futebol, que já tinha revelado a data para a partida, anunciou esta quarta-feira o horário da final, que colocará em oposição o FC Porto e Sporting, que garantiram presença na final depois de eliminarem Braga e Benfica, respetivamente.

Tradicionalmente a final da Taça disputa-se a um domingo, mas este ano foi antecipado para sábado para não colidir com as eleições europeias, que se realizam no domingo.

O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.