FC Porto treina em dose dupla com um ausente

O FC Porto deu continuidade, esta quarta-feira, à preparação para a visita ao Rio Ave, relativa à jornada 31 do campeonato, com uma baixa.

Fabiano é o único cliente do departamento médico portista. O guarda-redes brasileiro, que realizou tratamento e ginásio, falhou a dupla sessão de treinos orientada por Sérgio Conceição, às 10h00 e às 16h00.

Os campeões nacionais voltam a treinar na quinta-feira, às 18h00, no Estádio do Dragão, à porta fechada. Uma hora depois, Sérgio Conceição fará a antevisão do duelo com o Rio Ave, que está marcado para sexta-feira, às 20h30, no Estádio dos Arcos. O Rio Ave-FC Porto terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.