​Eustáquio recorda Europeu sub-21. “Derrota com a Polónia foi a pior da minha carreira”

Stephen Eustáquio, médio de 22 anos do Cruz Azul, recordou a inesperada eliminação da seleção sub-21 portuguesa no “play-off” de acesso ao Europeu do escalão, frente à Polónia. Depois de uma vitória por 1-0, na primeira mão, em solo polaco, a seleção de Rui Jorge perdeu por 3-1, em Portugal, que afastou a seleção lusa da fase final da prova.



Em declarações a Bola Branca, o médio, titular nas duas partidas frente à Polónia, define a eliminação como a “pior derrota da carreira”: “Nunca desci de divisão, nem nada do género. Perder o ‘play-off’ para o Europeu mandou-me muito abaixo, foi muito difícil de ultrapassar. Foi a pior derrota da minha carreira. Mesmo depois de voltar ao Chaves, continuava muito em baixo. Mas é preciso ultrapassar, são resultados que acontecem e temos de saber lidar com a vitória e a derrota”.

O jogo decisivo da segunda mão, que a seleção portuguesa perdeu por 3-1, foi disputado no Estádio Municipal de Chaves, numa altura em que Eustáquio representava ainda o Desportivo de Chaves. A jogar em casa, o médio explica que não esperava a eliminação.

“Jogar em Chaves parecia o cenário perfeito. Ganhámos na Polónia por 1-0 e o jogo era em minha casa, um sítio onde estava tão confortável. Pensei mesmo que iria sair feliz, mas correu tudo ao contrário e fomos eliminados”, explicou.

Depois de ter representado a equipa sub-17 do Canadá, Eustáquio estreou-se na equipa portuguesa sub-21 no dia 10 de novembro de 2017, quando ainda representava o Leixões. “O João Henriques, que treinava o Leixões, disse-me que havia essa possibilidade. Não fui a um primeiro estágio por falta de documentação. No mês seguinte já pude ir. Sabia que o Rui Jorge andava a avaliar-me, mas não deixou de ser inesperado. Sonhei com isso e achei que estava preparado”.

A primeira abordagem direta foi feita por Romeu, treinador-adjunto de Rui Jorge: “Falou comigo. O Canadá foi sempre o país que quis representar, mas quando subi na carreira em Portugal, achei que poderia jogar na seleção, vi as coisas de outra forma”, explica.

Com um percurso com passagens pelo Nazarenos e União de Leiria, na formação, e Torreense e Leixões, como sénior, Eustáquio chegou a um grupo de trabalho em que não conhecia nenhum jogador do percurso no clube. “Foi fácil a integração. São todos grandes profissionais e receberam-me muito bem. Nunca tinha jogado com nenhum deles no clube, mas foi rápida a integração”, rematou.

Depois da eliminação no “play-off” de acesso ao Europeu de sub-21, e com sete jogos realizados pela equipa portuguesa, Stephen Eustáquio anunciou que vai representar a seleção principal do Canadá, onde vai prosseguir a sua carreira internacional.