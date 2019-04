Liga Revelação. Última jornada quinta-feira às 11h00

A última jornada da Liga Revelação, fase de apuramento de campeão e de manutenção e descida, vai ser realizada a 1 de maio. Todos os jogos começam às 11h00.

O destaque da jornada do campeonato sub-23 vai para o Sporting-Benfica que vai jogar-se no estádio de Alvalade.

Os leões, com menos um jogo contra o Estoril, estão a três pontos do Desportivo das Aves e a dois pontos do Rio Ave.

Também na zona de manutenção e descida ainda não há decisões.

Calendário da última jornada (1 de maio às 11 horas)

Rio Ave–Estoril

Sp. Braga-Aves

Sporting–Benfica

Marítimo-V. Setúbal

Académica-Portimonense

V. Guimarães-Feirense

Belenenses – Cova da Piedade