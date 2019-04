Cerca de 25.000 habitantes do concelho de Sintra sem gás há mais de 24 horas

Uma conduta de gás da Lisboagás, do grupo Galp Energia, em Sintra foi danificada na terça-feira devido a uma obra da EDP, deixando mais de 25.000 pessoas de Monte Abraão e Massamá sem gás há mais de 24 horas.

De acordo com fonte oficial da Câmara Municipal de Sintra (distrito de Lisboa), a conduta foi danificada por volta do 12h00, durante a realização de uma obra que decorria no local, ao cargo da Energias de Portugal (EDP).

A conduta já se encontra em funcionamento, mas por volta das 15h00 ainda decorria a "fase de rearmar ramais", estando a ser dada "prioridade aos estabelecimentos com caráter de prestação de serviço", explicou a autarquia.

O incidente está a ser acompanhado pela Proteção Civil de Sintra e espera-se que até ao final do dia a situação esteja regularizada.