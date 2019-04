Novo ciclone atinge Moçambique na quinta-feira

O ciclone "Kenneth" está a caminho de Moçambique e deve atingir a costa do país na quinta-feira. Segundo as previsões, são esperadas chuvas e ventos fortes e ondas de vários metros no sul, que ainda recupera da devastação provocada pelo ciclone Idai.

“Vai chegar a terra amanhã [quinta-feira] à tarde ao Cabo Delgado, na costa nordeste de Moçambique, e será um ciclone com vento que pode chegar aos 140 quilómetros por hora”, diz Jan Vermeulen, do serviço meteorológico da África do Sul, à agência Reuters.

De acordo com as previsões, o ciclone pode afetar também a Tanzânia.

A previsão de mau tempo já motivou um alerta do Governo português a todos os que pretendam viajar para Moçambique e Tanzânia. Através do Portal das Comunidades, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, deixa algumas recomendações e pede que sejam evitadas as zonas ribeirinhas ou no perímetro de bacias hidrográficas.



O ciclone Kenneth chega cerca de um mês depois do ciclone Idai ter destruído grande parte do distrito da Beira, fazendo mais de 600 mortos e 1.600 feridos.