Leis de jogo. Alterações para 2019/20

A partir da próxima época há algumas alterações nas regras. A Renascença ouviu o ex-árbitro Duarte Gomes que dá conta das novidades.

Mão

“Qualquer golo marcado com a mão ou com o braço ou qualquer jogada que resulte em golo tocada com a mão ou o braço do atacante passa a ser punida como falta mesmo que esse toque seja furtuito ou não deliberado”

Pontapés de baliza e livres dentro da área

"A bola já não tem de sair da área para entrar em jogo. Entra em jogo assim que seja pontapeada e se mova claramente."

Substituições

"O jogador tem de sair pelo ponto mais próximo onde se encontrar da linha lateral".

Treinadores

Passam também a ver cartões amarelos ou vermelhos

Bola ao solo

"A partir de agora, se for dentro da pequena área, a bola é feita só para o guarda-redes. Se for em qualquer outro lado, a bola ao solo é feita apenas para o jogador da equipa que tocou na bola em último lugar."

VAR

"Se houver uma decisão mesmo sobre o final de uma das partes em que o árbitro tenha terminado o jogo sem ter tempo de ouvir a indicação do vídeo-árbitro, o árbitro pode recorrer ao ecrã já no período de intervalo, pedir às equipas para regressarem ao campo e, se houver retificação, o jogo recomeçará com essa correção."