Vasco da Gama quer contratar Jorge Jesus

O Vasco da Gama, clube do Brasileirão, está interessado na contratação do treinador português Jorge Jesus, garante a "Globo Esporte".

De acordo com a publicação, o diretor desportivo do emblema carioca, Alexandre Faria, contactou o experiente técnico português, na terça-feira, para poder arrancar com as negociações para a sua contratação.

Jorge Jesus está sem clube depois de ter saído do Al Hilal, da Arábia Saudita, clube com o qual não quis renovar contrato. Esta seria a segunda experiência do técnico fora de Portugal, e a primeira na América do Sul.

No entanto, a "Globo Esporte" alerta que o aspeto financeiro pode ser um grande travão nas negociações. Jesus auferia um salário muito elevado nos seus dois últimos projetos, no Sporting e Al Hilal, um contrato que o Vasco da Gama não consegue corresponder.

O Vasco da Gama, que terminou o Brasileirão na última temporada no 16º lugar, arranca mais uam temporada no próximo dia 28 de abril, contra o Athlético Paranaense. O clube perdeu a final do campeonato estadual para o Flamengo.