Duarte de Sá: "Rio Ave tranquilo é uma desvantagem para o FC Porto”

FC Porto e Rio Ave defrontam-se, na próxima sexta-feira, no 50º jogo entre as duas equipas na I Liga. Duarte de Sá, antigo capitão da equipa vila-condense, esteve no primeiro Rio Ave-Porto, em 1979, há 40 anos, e considera, em entrevista a Bola Branca, que o FC Porto terá um jogo mais acessível que o Benfica, na luta pelo título.

"À partida serão maiores as dificuldades do Benfica em Braga do que as do Porto em Vila do Conde. Contudo, no que é verdade nos domínios dos princípios, na prática acaba por não ser assim. Cada jogo tem a sua história e o FC Porto vai encontrar um adversário que vai fazer tudo para conquistar pontos e o Porto não terá um jogo fácil”, antevê.

O Rio Ave encontra-se em oitavo lugar na tabela classificativa com 38 pontos. A equipa está tranquila o que representa uma desvantagem para o FC Porto, na opinião de Duarte de Sá.

“O Rio Ave não tem nada a perder e não jogará sob pressão. E quando as equipas não estão debaixo de pressão rendem mais. O Rio Ave não vai sentir essa necessidade de pontuar frente ao Porto e é normal quando defronta um grande o Rio Ave ter motivação extra. Acredito que o Rio Ave irá jogar no máximo das suas capacidades e não vai facilitar a vida ao Porto, o facto de ter a manutenção já resolvida”, considera o antigo lateral.

Histórico favorável ao FC Porto

Em 49 jogos entre Rio Ave e Porto na I Liga, Duarte de Sá com 13 épocas ao serviço dos vilacondenses participou em muitos desses embates. O histórico entre os dois emblemas é favorável ao Porto. Contudo, o antigo capitão do Rio Ave recorda que na primeira época que as equipas se defrontaram, o Rio Ave empatou nas Antas e Duarte de Sá esteve em campo nesse jogo.

“Curiosamente a única vez que ganhei ao Porto foi no estádio das Antas. Em Vila do Conde enquanto jogador o melhor que conseguimos foi um empate. Mas na primeira época que o Rio Ave esteve na 1ª Liga, em 79-80, lembro-me bem do jogo da 2ª volta no Estádio das Antas. O FC Porto estava a discutir o título e o Rio Ave estava em último lugar e empatamos esse jogo”, recorda.

No histórico dos dois emblemas, o Rio Ave-FC Porto da próxima 6ª feira será o 50º jogo entre os dois emblemas para a Liga de Futebol. Registaram-se 2 vitórias do Rio Ave, 12 empates e 35 triunfos do FC Porto.

O Rio Ave-FC Porto da jornada 31 está marcado para sexta-feira, às 20h30 em Vila do Conde, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.