Benfica diz que há bilhetes, mas só em Braga

O Benfica informa sócios e adeptos que, “devido à enorme procura de bilhetes que excede largamente a oferta”, ainda podem adquirir bilhetes para o jogo contra os arsenalistas mas só em Braga.

Em comunicado, os encarnados reforçam que os ingressos vão estar disponíveis “nos pontos de venda oficiais do Sporting Clube de Braga, isto é, nas Bilheteiras do Estádio Municipal de Braga e nas lojas oficiais do SCB no Shopping Braga Parque e no Edifício Liberdade Street Fashion.”

A clube da Luz acrescenta que “estes ingressos são para a Bancada Nascente Superior, que está destinada exclusivamente para os Sócios, adeptos e simpatizantes” do Benfica.

O Sp. Braga disponibilizou 1.500 bilhetes ao Benfica. O jogo está marcado para domingo.