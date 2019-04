O italiano Fabio Fognini desistiu do torneio de Barcelona, mas (até agora) continua inscrito para o Estoril Open.

O atual número 12 do mundo tem uma lesão na zona inguinal.

Fognini vem de conquistar o torneio Masters 1.000 de Monte Carlo.

O Estoril Open arranca no sábado com o “qualifying” e prossegue com o quadro principal, entre segunda-feira e 5 de maio. O sul-africano Kevin Anderson é baixa para o torneio português.