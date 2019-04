"Bruno Fernandes vai sair do Sporting"

O "leilão" a que estará sujeito Bruno Fernandes no mercado de Verão acabará por levar à saída do capitão do Sporting. Esta é a opinião de João Alves, também antigo médio leonino, numa altura em que Manchester City e Paris Saint-Germain são os nomes mais fortes, segundo a imprensa, na disputa pelo internacional português da equipa de Alvalade.

Em declarações a Bola Branca, João Alves não tem dúvidas que Bruno Fernandes vai sair de Alvalade.

"Apesar de as classificações da equipa não ajudarem à sua valorização, com as exibições que tem feito, na minha opinião, vai sair de Alvalade, certamente", considera o ex-jogador, para quem estão eleitas as duas grandes figuras do nosso campeonato, a quatro jornadas do fim da prova. A começar, claro está, por Bruno Fernandes.



"O Bruno está a fazer um excelente campeonato, a confirmar o que fez na época passada, para além do João Félix, que a continuar com este rendimento pode ser um caso sério no nosso futebol", explica.



A disputar a sua segunda temporada de leão ao peito, Bruno Fernandes é o segundo melhor marcador do campeonato, com 16 golos, apenas atrás de Seferovic, com 19, e o segundo jogador com mais assistências, 10, igualado com André Almeida, e atrás de Pizzi, que tem 16 em registo. No total de todas as competições, o camisola "8" dos leões soma 28 golos e 15 assistências esta época.

João Alves "alinha" com Nani

Na passada terça-feira, em declarações exclusivas a Bola Branca, Nani classificou como positiva a temporada dos leões, em face das convulsões internas vividas no verão passado. Alves concorda com o agora jogador dos Orlando City, que em fevereiro trocou Portugal pelos Estados Unidos.

"Devido às circunstâncias em que começaram a época, e depois de ganharem a Taça da Liga e estando na final da Taça de Portugal, acaba por ser uma temporada positiva. Fique o Sporting no lugar que fique, no campeonato", defende o transmontano, de 38 anos.

João Alves representou o Sporting durante uma época e meia, entre 2005 e 2007. Ao longo da carreira, que terminou em 2015, no Freamunde, representu também o Chaves, Omonia, Académico de Viseu, Braga e o Vitória de Guimarães, que é o próximo adversário do Sporting, em Alvalade. O antigo médio acredita que as duas equipas lutarão pelos três pontos.

"Vai ser um jogo muito bem disputado. O Vitória vem de derrota em casa e quererá limpar essa imagem… O Sporting vai ter que ganhar este jogos, pois só assim pode aspirar a chegar ao terceiro lugar. Perspectiva-se um bom jogo", termina.



O Sporting-Vitória de Guimarães, a contar para a 31ª jornada da I Liga, tem apito inicial marcado para sábado, às 18h00, em Alvalade, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.