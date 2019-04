Maior emblema do Alentejo prepara regresso ao futebol nacional

A época começou agitada, mas pode acabar em festa para o Lusitano de Évora. Um empate, no domingo, no Campo Estrela, frente ao União de Montemor, garante o regresso do emblema mais sonante do Alentejo ao terceiro escalão do futebol nacional.

É um regresso anunciado, após uma ausência de sete anos nos escalões nacionais - ainda assim, metade das 14 épocas consecutivas que o Lusitano Ginásio Clube marcou presença na primeira divisão nacional, entre 1952 e 1966.

O presidente do clube, Luís Valente, acredita que a equipa não vai falhar o objetivo. “Falta-nos um ponto para sermos campeões. A equipa está convicta de que irá ganhar o jogo e espero que todos os lusitanistas se desloquem ao Campo Estrela para dar o seu apoio, neste trajeto que tem sido extraordinário”, diz a Bola Branca.

Foi a direção do clube, liderada por Luís Valente, que assumiu, esta temporada, os destinos do futebol do Lusitano, de cujos direitos desportivos a SAD, criada há cerca de três anos, não abdicou. Por esse motivo, fora das quatro linhas, a época tem sido vivida com incontornável tensão entre as duas entidades do emblema alentejano.

O administrador da Lusitano SAD, Nuno Madeira Rodrigues, faz notar que “o facto de regressar aos nacionais não significa que o clube tenha afastado os problemas que há alguns anos ditaram o desaparecimento da equipa sénior". "É um clube sem património, sem receitas e à beira da insolvência”, adverte.

Subida de divisão é para assumir em pleno

Com a atual direção a poucos dias de terminar o mandato, como planear a próxima época? Uma questão à qual Nuno Madeira Rodrigues responde com uma única certeza.

“Nem nos passa pela cabeça não assumir a subida em caso de vitória no campeonato”, diz, em jeito de aviso aos rivais, que mantêm a esperança de que as clivagens internas no Lusitano de Évora levem a que a equipa não seja inscrita no Campeonato de Portugal.

O responsável pela SAD diz estar disposto a “estender a mão à nova direção”, na convicção de que “puxando todos para o mesmo lado, a próxima época será de sucesso”. Nuno Madeira Rodrigues ainda não sabe é a quem vai estender a mão, e é bem provável que não seja Luís Valente.

“Já avisei os sócios de que à partida não irei continuar”, sublinha o presidente do Lusitano Ginásio Clube, que confia na capacidade do universo lusitanista para encontrar um bom sucessor e num "entendimento" com a SAD, para que o futebol e toda a estrutura possam encarar a nova época com tranquilidade.

Os últimos anos provaram que os vencedores da Divisão de Elite da Associação de Futebol de Évora têm como destino certo uma passagem de breves meses pelo futebol nacional, com regresso no ano seguinte ao escalão distrital. Neste cenário, o presidente da SAD, Nuno Madeira Rodrigues, sublinha que a ideia “é não mais voltar aos distritais”, sublinhando, porém, que não vai “entrar em loucuras”.

Já Luís Valente sugere “estabilidade no clube para que as coisas possam correr da melhor forma” e acentua a necessidade de comprometer autarcas e empresários num projeto que permita ao Lusitano de Évora fazer a sua caminhada no futebol nacional.