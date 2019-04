Líder da Coreia do Norte a caminho da Rússia

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, vão encontrar-se na quinta-feira na cidade portuária russa de Vladivostok, anunciou o Kremlin.



A cimeira de Vladivostok fica para a história como a primeira entre Kim Jong-un e Vladimir Putin.

O programa nuclear da Coreia do Norte vai ser o ponto principal da agenda da reunião, disse aos jornalistas um assessor do Kremlin.

A agência oficial de notícias da Coreia do Norte anunciou que Kim Jong-un partiu para Rússia esta quarta-feira de manhã [hora local] num comboio privado.

A comitiva do líder da Coreia do Norte é composta por outras figuras do regime, como o ministro dos Negócios Estrangeiros e o seu número dois.

O chefe de gabinete de Kim está em Vladivostok desde domingo a preparar a visita, adianta a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

A cimeira acontece depois de dois encontros entre o líder da Coreia do Norte e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sem progressos em relação ao desmantelamento do programa nuclear de Pyongyang.