Paulo Portas: “Sem migrações não conseguimos garantir o modelo social europeu"

A Europa tem também um problema que ainda está por resolver, atendendo às evoluções previsíveis, que é a sua fronteira com as ilhas britânicas. Ficaram clara pelo menos duas coisas: é possível sair da União Europeia, mas dá o cabo dos trabalhos sair da União Europeia. Acho que os ingleses viveram uma experiencia nova com a qual, provavelmente não conta: serão, seriam, livres, sem constrangimentos, estariam sós, sem a companhia do continente, em era global e sem o Império Britânico. Veremos como é o desenlace.

Depois, a fronteira com a Ásia, ou se quiser a fronteira com o Islão, uma delas, muito problemática para a Europa chamada Turquia. A Turquia tem "guardados" 2,5 milhões de refugiados e a Europa paga à Turquia para que não abra as portas e eles não passem para o continente europeu.

Não, de todo. Estou apenas a constatar um facto: são contribuintes líquidos para que a situação económica da Europa não seja tão má. Aquilo a que chamo problemas estruturais, problemas a sério da Europa são, primeiro, a Europa não ter, neste momento, uma política definida, nem coerente, nem unida em relação a todas as suas fronteiras principais. Está por definir uma relação com a Rússia e preocupo-me quando vejo muitos países do Leste da Europa definirem-se mais em função de Moscovo do que de Bruxelas, seja por serem russófobos (por exemplo, a Polónia), seja por serem russófilos (por exemplo, a Hungria).

É, mas isso também é em si mesmo um paradoxo. As economias que estão a ter melhor desempenho são aquelas que, no Leste da Europa, causam mais problemas políticos com Bruxelas. Isto é verdade para a Polónia, para a Hungria ou para a República Checa. Tomara a Europa do lado de cá estar a crescer o que eles crescem do lado de lá

Não me atreveria dizer isso pela simples razão que o número de europeus que não votam nestas eleições é largamente superior ao número de europeus que vão acabar por votar nestas eleições e, portanto, não agravaria em intensidade esse facto. Agora, não me lembro de um momento - exceto crises globais - em que as cinco maiores economias da União Europeia e do euro estivessem todas em revisão em baixa, com um risco de desaceleração sério; não me lembro de, ao mesmo tempo, a Alemanha estar a fazer revisões que a aproximam de 0,8 de crescimento; a França incapaz de encontrar um problema para a sua equação muito difícil que é divida a mais, gasto publico a mais e impostos a mais e a rever também em baixa; o Reino Unido à beira de se ir embora, a Itália em recessão e a Espanha, que é muito importante para Portugal por causa da integração das duas economias, já esteve a crescer três por cento e, neste momento está a aproximar-se dos dois por cento. As coisas não estão bem em nenhuma das cinco economias principais. Curiosamente, um dos países mais criticados é onde a economia corre melhor, a Polónia, que é um grande mercado.

A Europa, como comunidade política, foi o que conseguiu garantir a uma Europa onde aconteceram duas guerras mundiais no século XX e onde se sucederam os dois totalitarismos mais ferozes que a história das ideias ocidentais em tempos modernos conheceram, a construção política da Europa com todas as suas dificuldades garantiu aos europeus paz, que antes não tinham tido, e conseguirem levantar-se do chão, das ruínas, das guerras, e construírem um modelo de prosperidade. Disto isto, é evidente que é muito difícil encontrar um período em que haja tantos problemas ao mesmo tempo em aberto na União Europeia e tão pouca luz ao fim do horizonte.

Ex-líder do CDS, ex-ministro da Defesa, ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas passa hoje a maior parte do seu tempo entre a Ásia, a América Latina e o Médio Oriente - ora a dar aulas ora como consultor de empresas ou de governantes.

Mas eles parecem não ter ainda percebido que já não há o Império Britânico, não é?

(Risos) Esta última parte, talvez lhes escape. Depois, a fronteira transatlântica com os Estados Unidos, de que Portugal, aliás, é o porto de abrigo. Uma das razões pelas quais fico preocupado com o Brexit é que a Europa, para ser equilibrada, precisa da sua fronteira atlântica e, nessa matéria, para Portugal é importante que haja outras potências marítimas atlânticas.

Não confundo o Presidente Trump com os EUA - os Presidentes chegam, governam e vão embora e o país permanece -, mas a deslocação do sentido estratégico dos EUA para o Pacifico e para a Ásia não começou com Trump. Com Trump apenas começaram os tweets. Mas essa deslocação já vem de Obama e nessa deslocação a Europa sente-se bastante perdedora porque é evidente que o principal desafio estratégico para os EUA chama-se China e uma deslocação do sentido estratégico dos EUA para o Pacifico desampara a aliança e os EUA.

Então a Europa está a ficar só e abandonada?

Não! Permita-se este ponto que também é relevante: a enorme desatenção, que acho que é fruto de pessoas que são do Norte da Europa e que têm uma enorme dificuldade em compreender o que é África, o que é o Magreb, o que é o Mediterrâneo, a enorme desatenção à fronteira sul da Europa, com o Islão e com o Magreb e que levou a que a Europa deixasse completamente abandonada a Itália na crise das migrações. As pessoas admiram-se que haja governos populistas em Itália - mais preocupante que um populista é um governo de dois populistas, que é o caso da Itália -, que está em recessão. Mas tudo aconteceu porque a Itália teve de enfrentar migrações de perto de 600 mil pessoas, em meses, e a Europa não foi capaz de redistribuir solidariamente e gerir esses fluxos migratórios.

A Grécia também teve uma situação parecida.

Teve sim, quando a sra. Merkel em desespero fechou as rotas dos Balcãs com o acordo com a Turquia as migrações deslocaram-se para Itália e quando Salvini fechou os portos de Itália, as migrações deslocaram-se para Espanha e Marrocos. Achar que estes países que têm fronteira marítima a sul com o Magreb e com o Islão que se governem sozinhos com o problema é uma atitude altamente responsável pelo crescimento de populismos. Nas fronteiras fundamentais, as coisas não estão bem.

Indo a algumas dessas fronteiras, na relação com a Rússia o que é que a Europa precisa de perceber?

A Rússia não é a União Soviética. A Rússia coloca uma série de problemas, mas não coloca os problemas que a União Soviética colocava. O que é um intervalo na história da Rússia é a União Soviética, mas a Rússia é milenar e sempre foi aquilo que é hoje: um Estado centralizado, porque tem quase 90 nacionalidades no seu território imenso; um Estado autocrático, não me lembro de ver dias democráticos no sentido ocidental, a Rússia é, em certo sentido, um país mais habituado a obedecer do que a escolher; um Estado ortodoxo, cristão ortodoxo, com o Islão, nalgumas zonas do interior e da sua periferia; e um Estado que, se tiver os meios para ser imperial, sempre foi imperial. Isto não tem nada de particularmente novo na história das relações entre a Europa e a Rússia, mas há problemas em aberto. A questão da Ucrânia é mais gerível, o problema das interferências russas em eleições em países terceiros é um problema que acho sério, evidentemente, mas, ao mesmo tempo, em matéria de combate ao fundamentalismo e ao sectarismo que carateriza o terroro em nome do Islão, a Rússia não é nosso adversário, pelo contrário pode juntar forças connosco.

Depois, há uma outra questão que se prende com um dos problemas essenciais que a Europa tende a não resolver é que uma grande parte da Europa do centro e do Norte depende da energia da Rússia. Os EUA tornaram-se exportadores líquidos de energia e não compreendem muito bem porque é que os europeus, em particular os alemães, preferem comprar gás à Rússia do que fazer parceria com os americanos. Não se pode ter a voz muito levantada para pedir sanções à Rússia por esta razão ou por aquela - entre as quais esse hábito muito antigo de andarem a envenenar pessoas aqui ou acolá - e depois pretender acrescentar e somar a dependência energética da Rússia.

A tudo isto, acrescentam-se três problemas essenciais que têm a ver com o facto que a Europa estar muito desconfortável com o mundo que lhe está a fugir debaixo dos pés. O mundo hoje é mais do Pacifico do que do Atlântico, mais oriental que ocidental, é evidente que será cada vez mais assim e que nos sentimos desconfortáveis com isso.

A Europa tem um problema demográfico terrível, que a Rússia também tem. A Europa tem um problema de competitividade muito sério na globalização e na digitalização e tem uma mobilidade social relativamente estancada e isso é um problema para o nosso modelo.

E vê soluções para esses problemas?

Fico muito assustado com o populismo radicalizado em relação à questão das migrações, não só por um olhar cristão para este tipo de questões, mas por uma razão absolutamente racional: a Europa, com a taxa de fertilidade que tem, com o aumento da esperança de vida, precisa de migrações e, portanto, o cenário de imigração zero não existe, é uma falsidade andar a falar nisso como anda tanta gente na Europa.