​Espanha. Sanchez afasta coligação com o Ciudadanos

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, fecha a porta a uma coligação governamental entre os socialistas do PSOE e o partido Ciudadanos, de centro-direita.



No segundo debate televisivo entre os candidatos às legislativas do próximo domingo, o líder do PSOE diz que se ganhar as eleições não tenciona fazer uma aliança com o Ciudadanos de Albert Rivera.

“Entrar numa aliança com um partido que estabeleceu um cordão sanitário à volta do Partido Socialista não faz parte dos meus planos”, declarou Pedro Sanchez.

As sondagens apontam para a vitória do PSOE nas eleições legislativas de domingo, mas o partido de Pedro Sanchez não deverá atingir a maioria absoluta.

O Ciudadanos também já tinha garantido que não irá fazer qualquer coligação governamental liderada por Sanchez.