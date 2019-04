Golo mais rápido de sempre da Premier League dá esperança a Everton e Wolverhampton

O Watford não foi além de um empate a uma bola na receção ao Southampton, esta terça-feira. "Culpa" do golo mais rápido de sempre da Premier League, que acaba por dar uma "mãozinha" a Everton, de Marco Silva, e Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo.

Tinham-se passado menos de oito segundos de jogo quando Shane Long intercetou um passe em zona perigosa e avançou para a baliza do Watford e levantou a bola sobre o guarda-redes. Era o primeiro golo do jogo, dando vantagem ao Southampton, e o mais rápido da história do campeonato inglês: bastaram 7.69 segundos.

O resultado manteve-se inalterado durante quase todo o jogo. Até que, para combinar com o golo inaugural, Andre Gray apanhou uma bola perdida na área e, a 28 segundos dos 90 minutos, fez o empate que o Watford tanto procurava.

Com isto, o Southampton, que é 16.º, ampliou a diferença para o Cardiff, primeira equipa abaixo da linha de água, para seis pontos. O Watford perde a oportunidade de se distanciar do Everton, de Marco Silva, e do Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo. Os "hornets" ocupam o sétimo lugar, com 50 pontos, mais um que o Everton, que é oitavo, e mais dois que o Wolves, que é 10.º com menos um jogo.