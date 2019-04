​Arábia Saudita executa 37 condenados por terrorismo

Trinta e sete pessoas foram executadas na Arábia Saudita por crimes relacionados com terrorismo, anunciou esta terça-feira a agência de notícias estatal SPA.



Um dos condenados à morte foi crucificado, segundo um comunicado do Ministério do Interior divulgado pela imprensa.

“A pena de morte foi aplicada a vários culpados que adotaram ideologias terroristas extremistas e formaram células terroristas para corromper e quebrar a segurança, bem como espalhar o caos e provocar conflitos sectários”, refere a agência de notícias estatal.

As 37 pessoas executadas eram cidadãs da Arábia Saudita, país com uma das maiores taxas de pena de morte no mundo.