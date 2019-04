Eriksen isola Tottenham no terceiro lugar

O Tottenham sofreu, mas isolou-se no terceiro lugar da Premier League, esta terça-feira, ao vencer na receção ao Brighton, por 1-0.

Sem Harry Kane, que está lesionado, Mauricio Pocchetino apostou em Fernando Llorente para liderar o ataque, mas o espanhol não justificou. O Tottenham muito pressionou, mas tardou em encontrar o golo e, quando se pensava que podia falhar a vitória, Eriksen mudou o guião com um grande golo de fora da área, aos 88 minutos.

Com este resultado, o Tottenham capitaliza o empate do Chelsea, da véspera, e isola-se no terceiro lugar do campeonato inglês, com 70 pontos, mais três que os "blues". O Brighton falha a oportunidade de abrir uma brecha de quatro pontos (ou seis, caso vencesse) para a zona de despromoção. Continua, assim, com 34 pontos, mais três que o Cardiff, primeira equipa abaixo da linha de água.