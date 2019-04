Mau comportamento dos adeptos vale multa de 4.000 ao Benfica

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou o Benfica em 4.303 euros, devido a mau comportamento dos adeptos, no jogo com o Feirense, a contar para a 28.ª jornada do campeonato.

O clube encarnado é castigado pelo "deflagramento de dois potes de fumo" aos 30 minutos da primeira parte, de "quatro potes de fumo e de uma tocha incandescente" aos 40 minutos do mesmo período e de "três potes de fumo e uma 'flash light'" nos descontos da etapa inicial, a que se acrescentam "duas tochas incandescentes e dois potes de fumo" aos quatro minutos da segunda parte, assim como "um pote de fumo e de um 'flash light'" aos 38 minutos da mesma metade, pelos seus adeptos.



O Feirense também não escapa a multa. A equipa fogaceira, que já está condenada à descida, paga 1.434 euros devido a mau comportamento dos adeptos, que deflagraram "dois potes de fumo e um 'flash light'" entre os 10 e os 13 minutos da primeira parte", segundo o mapa de castigos.

Acrescem, ainda, 1.913 euros de multa para o Feirense, devido a "entrada e permanência de materiais pirotécnicos no recinto desportivo".