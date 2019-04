Atraso de Herrera custa 5.000 euros ao FC Porto

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol castigou o FC Porto com uma multa de 4.782 euros devido a "incumprimentos de deveres de organização". Em causa está o atraso de Héctor Herrera na comparência à "flash interview" do jogo com o Santa Clara, relativo à 30.ª jornada do campeonato.

"O início do 'flash interview' ocorreu nove minutos após o apito final da partida, motivado pela volta ao estádio de agradecimento aos adeptos realizada pela equipa visitada [ndr: FC Porto], o que resultou na chegada tardia do jogador n.º 16 H. Herrera ao local da entrevista, situação que originou o corte da emissão do operador na zona do 'flash interview' e que foi informada no final aos Delegados da Liga pelo produtor do operador televisivo", lê-se no mapa de castigos.



O FC porto paga, ainda, 612 euros por "atraso no início e reinício do jogo" frente ao Santa Clara.

Também o dérbi com o Boavista, referente à jornada 28, valeu uma multa ao FC Porto. Os dragões foram multados em 765 euros por "comportamento incorreto do público", mais especificamente, cânticos impróprios.

O Boavista também não escapou a sanção. Os axadrezados terão de pagar uma multa de igual valor, 765 euros, por cânticos com impropérios semelhantes.