Varzim bate Porto B e deixa a zona de despromoção

O Varzim deixou a zona de despromoção da II Liga, esta terça-feira, com uma vitória no terreno do FC Porto B, por 0-1, a abrir a jornada 31.

Foi uma vitória arrancada em desvantagem numérica. Quando Tafsir Cherif foi expulso, aos 83 minutos, por acumulação de amarelos, César Peixoto terá temido o pior. Porém, cinco minutos depois, Payne pôs um sorriso na cara do treinador, com o golo que deu o triunfo aos poveiros.

Com este resultado, o Varzim deixa, à condição, a zona de descida e sobe ao 12.º lugar. Passa a somar 37 pontos, mais três que o Académico de Viseu, primeira equipa abaixo da linha de água, mas tem mais um jogo.