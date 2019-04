Sporting vai medir forças com o Liverpool

O Sporting anunciou, esta terça-feira, o calendário da pré-época que aí vem. O grande destaque é o primeiro jogo de sempre, a nível oficial e particular, frente ao Liverpool.

O duelo ficou agendado para 24 de julho, uma quarta-feira, no Yankee Stadium, no bairro do Bronx, em Nova Iorque. Este estádio, que fica ao lado do recinto que acolhe os jogos dos Yankees, mítica equipa de basebol, é casa do New York City, da Liga norte-americana de futebol, pelo que não terá de sofrer grandes alterações para receber a partida.

"Orgulha-nos imenso termos recebido este convite para jogarmos num mercado fantástico e num país com uma grande comunidade portuguesa. Esperamos ter, como sempre acontece, muitos sportinguistas a apoiarem o clube nesta grande festa de futebol. Estamos bastante satisfeitos por irmos atuar num mercado forte, com jogos diante de grandes equipas muito cotadas a nível mundial", afirmou o "team manager" do Sporting, Roberto Severo (ou Beto), citado pelo site oficial do clube.

A pré-época do Sporting, que está "90% delineada", arranca a 27 de junho, na Academia. Entre 7 e 13 de julho, os leões realizarão estágio na Suíça, com jogos com o Rapperswil-Jona e o St. Gallen II. Entre 14 e 21 de julho, o Sporting voltará a treinar na Academia, sendo que, a 19 ou 20 de julho, defrontará um adversário a designar, a contar para o Troféu Cinco Violinos, em Alvalade.

A 22 de julho, o Sporting partirá para os Estados Unidos, onde defrontará, a 24 do mesmo mês, o Liverpool, em Nova Iorque. Está, ainda, em negociação a possibilidade de continuidade de estágio nos EUA até ao dia 27, com mais dois jogos.