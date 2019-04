Presidente do Egipto vence referendo e pode ficar no poder até 2030

Quase 90% dos votantes aprovaram em referendo mudanças constitucionais que permitem ao Presidente do Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, continuar no poder até 2030.



De acordo com os resultados anunciados esta terça-feira pela comissão eleitoral, a afluência à consulta popular foi de 44,3% e 88,8% aprovaram as emendas à Constituição do país.

“Estas alterações entram em vigor a partir de agora”, disse em conferência de imprensa Lasheen Ibrahim, o presidente da comissão eleitoral.

Mais de 23,4 milhões de eleitores deram luz verde às mudanças na Constituição, indica o responsável.

As emendas vão prolongar o atual mandato do Presidente de quatro para seis anos e permitem que al-Sisi se recandidate a um terceiro mandato em 2024.

O resultado do referendo também reforça o papel das Forças Armadas e os poderes presidenciais em relação a nomeações judiciais.