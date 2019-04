João Sousa permite reviravolta e cai à primeira em Barcelona

João Sousa foi eliminado na primeira ronda do ATP 500 de Bacelona, esta terça-feira, diante do argentino Guido Pella, por 3-6, 7-6(1) e 6-2.

O número um português, 50.º colocado do "ranking" ATP, venceu o primeiro "set" e, no segundo, chegou a estar com um "break" de avanço. No entanto, Pella, que é o atual número 28 da hierarquia mundial, conseguiu recuperar e venceu o "tie-break" de forma clara, antes de arrecadar o terceiro parcial e, consequentemente, a vitória no encontro,.

O quadro de "singles" do Open de Barcelona fica, assim, sem portugueses, uma vez que Pedro Sousa também foi eliminado na primeira ronda.

João Sousa ainda vai disputar a competição de pares, ao lado do austríaco Dominic Thiem, número cinco mundial em singulares. Depois, segue para Portugal, onde vai defender o título no Estoril Open.