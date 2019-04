I Liga pode voltar a ter jogos às 12h45 na próxima época

A I Liga portuguesa pode voltar a ter jogos às 12h45, na próxima temporada. Cenário admitido como "possibilidade" pela diretora executiva da Liga Portugal, Sónia Carneiro, esta terça-feira.

À margem de uma intervenção no IV Simpósio do Treino Desportivo do IPMAIA, na Maia, a dirigente revelou que há uma proposta nesse sentido em debate e que os principais clubes do campeonato admitem a possibilidade de jogar à hora do almoço na próxima temporada.

"Hoje [terça-feira] de manhã, numa reunião dos clubes, voltou a discutir-se a possibilidade de voltarem a existir jogos, não ao meio-dia, mas sim às 12h45", referiu Sónia Carneiro, citada pela agência Lusa.

A diretora executiva da Liga classificou a possível novidade como "interessante", sendo que os novos horários poderão ser implementados caso haja "vontade dos clubes e do operador". Decisão que terá de ser aprovada em assembleia geral, antes do arranque da próxima época.