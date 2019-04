Dybala: "Ronaldo faz coisas muito difíceis parecer fáceis"

Os rumores em redor da possível saída de Paulo Dybala da Juventus têm-se adensado nos últimos dias, mas o internacional argentino contraria-os com elogios ao clube e à sua estrela, Cristiano Ronaldo.

"Claro que gosto [de jogar com CR7]. O Cristiano é um campeão e é sempre um prazer jogar com jogadores como ele. O Ronaldo faz coisas que são muito difíceis parecer fáceis", elogiou o avançado, em resposta a perguntas de crianças, numa coluna do jornal italiano "Tuttosport".

Dybala deixou, também, claro que não a sua saída da Juventus não é um dado adquirido: "Quando falamos da Juve, falamos de um clube importante, que sempre teve grandes campeões. Jogar com eles é sempre um deleite. Dá-me grande alegria e satisfação."

Dybala, de 25 anos, perdeu espaço com a chegada de Cristiano Ronaldo à Juventus. Esta época, leva 10 golos em 39 jogos, em claro contraste com os 26 golos marcados em 46 partidas, na temporada passada.